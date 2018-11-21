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حكومة كردستان ترحب بتقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع المكونات في الإقليم
2018/11/21 | 23:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنشر وزارة الخارجية الأمريكية سنوياً تقريرها الخاص حول أوضاع المكونات الدينية المختلفة في العالم ومن ضمنها العراق، وقد نشرت خلال شهر تموز / يوليو من العام الحالي تقريرها السنوي بخصوص هذا الجانب الذي ضم العراق ومن ضمنه إقليم كردستان أيضاً.

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