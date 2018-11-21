2018/11/21 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​قال المحامي الكويتي البارز سعود مطلق السبيعي، إن الدول العربية أعلنت تأييدها للإجراءات التي اتخذتها السعودية في قضية خاشقجي، وكذلك أعلنت روسيا وهي عضو دائم بمجلس الأمن، والصين على خطى روسيا، وهي أيضًا عضو دائم، وفرنسا مقتنعة، مضيفًا، « فما ضر السعودية تآمر البقية عليها فليست بحاجه لهم بقدر حاجتهم له».!​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعود مطلق السبيعي: قضية خاشقجي أثبتت تماسك الجبهة الداخلية السعودية وتضامن الأسرة الحاكمة.) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعود مطلق السبيعي: قضية خاشقجي أثبتت تماسك الجبهة الداخلية السعودية وتضامن الأسرة الحاكمة.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).