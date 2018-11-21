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سعود مطلق السبيعي: قضية خاشقجي أثبتت تماسك الجبهة الداخلية السعودية وتضامن الأسرة الحاكمة.
2018/11/21 | 23:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ​قال المحامي الكويتي البارز سعود مطلق السبيعي، إن الدول العربية أعلنت تأييدها للإجراءات التي اتخذتها السعودية في قضية خاشقجي، وكذلك أعلنت روسيا وهي عضو دائم بمجلس الأمن، والصين على خطى روسيا، وهي أيضًا عضو دائم، وفرنسا مقتنعة، مضيفًا، « فما ضر السعودية تآمر البقية عليها فليست بحاجه لهم بقدر حاجتهم له».!​

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