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مجلس الوزراء يتخذ جملة قرارات اقتصادية منها تخص كردستان خلال جلسة اليوم
2018/11/21 | 23:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية برئاسة عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، وأصدر عدة قرارات منها دعم منتجات محلية ذات الاستخدام الزراعي والصناعي، ونقل ملكية الأرض المشيدة عليها العمارات لمشروع بسماية السكني الى هيئة الاستثمار.

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