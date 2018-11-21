2018/11/22 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | بتوقيت العاصمة 2018/11/21
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | بتوقيت العاصمة 2018/11/21) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: EQpMV1wmOqE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | بتوقيت العاصمة 2018/11/21) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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