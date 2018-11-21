بالوثيقة.. الغراوي تقدم مقترحاً لإعانة العاطلين عن العمل

2018/11/22 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء بحسب الوثيقة، حصلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منها، انه" في خضم النقاشات الحالية للجنتي الحكومة ومجلس النواب حول إقرار موازنة 2019 ومن اجل أن يكون لشريحة العاطلين عن العمل وجود فعلي في الموازنة الحالية نطالب بتضمين الموازنة المقترح الاتي:1-تخصيص مبلغ مقادره 2 ترليون دينار العمل والضمان الاجتماعي من واردات النفط.2-يخصص ترليون من هذا المبلغ لإطلاق القروض الميسرة والمشاريع الصغيرة التي تشغل شريحة كبيرة من العاطلين عن العمل ومبلغ ترليون دينار رواتب الارامل وذوي الاحتياجات الخاصة.3-يكون مبلغ القروض او المشروع الصغير مبلغ قدره 10 مليون دينار لكل فرد متقدم يتم توزيعه بمعيار الكثافة السكانية ويؤخذ بنظر الاعتبار جانب المحرومية.4-تقوم وزارة العمل بتقديم الخطط التي بموجبها يتم صرف المبلغ على ان يتم تسليمه بعيداً عن الروتين المعقد ويكون بالية ضامنة لإكمال المشروع وتشغيل العاطلين في فرصة لجميع القطاعات.5-يكون تسديد المبلغ المصروف بشكل التسديد الشهري لمدة خمس سنوات تبدأ بالسنة الثانية من تاريخ الاستلام.6-من اجل تسهيل إجراءات الصرف يعتبر المشروع الذي تم الموافقة عليه ويخصص له الضامن بدل الكفيل.انتهى

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