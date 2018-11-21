هل تصدق ان الشمس لها توأم!!

2018/11/22 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-متابعة] ​اعتقد علماء الفلك بوجود نسخة مماثلة للنظام الشمسي، بل ومتطابقة معه إلى حد وصف بالشقيق التوأم، لكنه كان مفقودًا حتى تم الكشف عنه مؤخرًا.وأشارت دراسة علمية حديثة، إلى أنه تم العثور على نسخة مطابقة تمامًا للنظام الشمسي، مبينة أن هذا النظام نشأ في الفترة ذاتها التي نشأت فيها المجموعة الشمسية، أي قبل 4.6 مليار سنة وأنها نشأت من غيمة الغازات نفسها التي شكلت النظام الشمسي.وأطلق العلماء، على تلك المجموعة الشمسية اسم "اتش دي 186302"، وأوضحوا أنها توجد على بعد 184 سنة ضوئية فقط، وفقا ل،"الديلي ميل" البريطانية.وقال رئيس فريق البحث العلمي في معهد الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء البرتغالي، فاردان أديبيكيان: "نظرًا لعدم وجود الكثير من المعلومات بشأن ماضي الشمس، فإن دراسة هذه النجوم يمكن أن تساعدنا في فهم موقع وظروف نشأة الشمس".واستخدم الباحثون بيانات عالية الجودة من "مشروع إمبر" وبيانات فلكية دقيقة من "مهمة غايا"، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في التوصل إلى هذا الاكتشاف.يشار إلى أن "مشروع أمبر" عبارة عن مشروع لدراسة آثار المجرة بإشراف من المرصد الأوروبي الجنوبي ومرصد "كوت دازور".والشمس المكتشفة حديثا تعتبر مميزة، إذ إنها ليست مجرد شقيقة للشمس بالعمر والعناصر المكونة لها، بل هي من الشبه بها بحيث أنها تشكل توأما لها، بحسب دراسة نشرت في مجلة الفلك وفيزياء الفلك.وذكر العلماء، أن النجوم الشقيقة قد تكون مرشحة جيدة للبحث عن حياة، بالإضافة إلى أنها قد تشكل احتمالا لحياة ربما انتقلت بين الكواكب حول النجوم في العناقيد النجمية.

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