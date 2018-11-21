2018/11/22 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | موظفو العقود والاجور اليومية في كهرباء سامراء يتظاهرون للمطالبة بالتعيين

مصدر الفيديو: QU5rHBx0z0k

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