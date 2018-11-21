رسميًا – تركي آل الشيخ يقرر التعجيل بعلاج لاعب اتحاد جدة خارج السعودية

2018/11/22 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تكفله بعلاج طارق عبد الله؛ لاعب اتحاد جدة السعودي، خارج البلاد، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان اللاعب قد أصيب خلال مواجهة الفتح ضمن الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وخضع خلال الفترة الماضية إلى برنامج علاجي، قبل أن يقرر طبيبه حاجته إلى تدخل جراحي.

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الحساب الرسمي لهيئة الرياضة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن قرار آل الشيخ بضرورة علاج عبد الله خارج المملكة بصورة عاجلة.

معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يوجه بعلاج لاعب نادي الاتحاد طارق عبدالله بصورة عاجلة في أحد المستشفيات خارج المملكة

— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢١ نوفمبر ٢٠١٨من جانبه، أصدر مجلس إدارة العميد برئاسة نواف المقيرن، بيان شكر إلى رئيس هيئة الرياضة على مبادرته، مؤكدًا أنها ليست بالغريبة عليه.

📸📝 نادي #الاتحاد يثمن مبادرة معالي المستشار pic.twitter.com/fBJYGMdGMk

— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢١ نوفمبر ٢٠١٨طارق عبد الله كذلك توجه بالشكر لآل الشيخ، حيث كتب عبر "تويتر": "ألف شكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه المعنوي وتكفله بمصاريف علاجي و غير مستغرب من معاليكم دعم شباب الوطن".

ألف شكر لمعالي المستشار #تركي_الشيخ @Turki_alalshikhعلى دعمه المعنوي و تكفله بمصاريف علاجي و غير مستغرب من معاليكم دعم شباب الوطن 🙏🏻💚🇸🇦

— طارق عبدالله (@tareq_a3030) ٢١ نوفمبر ٢٠١٨يذكر أن تركي آل الشيخ يتكف خلال الفترة الأخيرة بعلاج اللاعبين أصحاب الإصابات الخطيرة، بجانب إعلانه بالأمس التكفل بعلاج سعود آل سويلم؛ رئيس نادي النصر، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي كذلك.

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