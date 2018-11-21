2018/11/22 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | كادر استديو الجماهير يتمنى الشفاء العاجل لطارق احمد

مصدر الفيديو: Nl5shNMSjSQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | كادر استديو الجماهير يتمنى الشفاء العاجل لطارق احمد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | كادر استديو الجماهير يتمنى الشفاء العاجل لطارق احمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).