2018/11/22 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احسان_طالب ـــ فوق ما أستطيع ــــكنجوم تزين ليل الوحدة أنثر بقايا عطرك التي لا تزول احتفظ برسم شفتيك على فنجان قهوة موسيقى كلماتك الأخيرة سأغيب قليلا قد لا أعود لا أدري ما عاد هناك ما يشدني للبقاء أو يجذبني للعودة اعذرني كل هداياك ومزاياك وعبق قلبك الأبيض ما عادت تكفي أتدري لماذا لأنني لم أعرف الحب أو ربما لأنك تفيض بكثير من الحب فوق ما أستطيع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#احسان طالب - كل الأسماء أشياء تنتهي كما هي موجودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#احسان طالب - كل الأسماء أشياء تنتهي كما هي موجودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).