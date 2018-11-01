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بالصور.. وصول رئيس الجمهورية الى روما
2018/11/22 | 00:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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