اجرام بغداد تعتقل شخصا باع امراة لغرض ممارسة السمسرة والبغاء

2018/11/22 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت مديرية اجرام بغداد، الاربعاء، عن اعتقال شخص باع امراة لغرض ممارسة السمسرة والبغاء.وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "قوة امنية تمكنت اليوم، من اعتقال شخص بتهمة المتاجرة بالشر في جانب الكرخ من العاصمة بغداد".واضافت ان "هذا الشخص باع امراة لغرض ممارسة السمسرة والبغاء".

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