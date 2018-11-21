فيديو| محللون: الفساد بيئة خصبة للإرهاب.. وداعش لم ينته في العراق

2018/11/22 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصاعد التحذيرات في الموصل العراقية من خطورة الوضع الأمني بعد نحو عام على إعلان التحرير من تنظيم داعش الإرهابي، ووجهت قوى داخل المدينة رسالة إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي حول تدهور الوضع الأمني وانتشار الفساد.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أطلق تصريحات أمس قال فيها إن الموصل في خطر وإن خلايا الإرهاب تنشط من جديد.

من جانبه، قال الدكتور أمير الساعدي خبير الشئون الأمنية والاستراتيجية، إن آفة الفساد توفر بيئة خصبة لانتعاش الخلايا الإرهابية في العراق.

وأكد على أن تهديدات داعش في العراق لم تنته، وأن أسباب بقاء عودة التنظيم ما زالت موجودة، وعلى رأسها الفساد.

واستدرك الساعدي بقوله “إن الوضع ليس متدهورا..



بل هناك خروقات تغذي الإرهاب”.

بدوره، قال محمد زنكنة الكاتب والمحلل السياسي، إن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي قد تعجّل في إعلان القضاء على داعش نهائيا بالعراق.

وأوضح المحلل العراقي أن غياب وجود خطة لإعادة النازحين إلى الموصل، إضافة إلى اعتماد الحكومة على قوات موازية للجيش العراقي، كلها أسباب زادت من تعقيد الموقف.

وكانت الموصل والمخاوف من داعش، هي محور النقاش خلال أحد فقرات حلقة اليوم من برنامج وراء الحدث، حيث ناقشت مقدمة البرنامج لينا مسلم كلاً من الدكتور أمير الساعدي خبير الشئون الامنية والاستراتيجية، من بغداد، ومن أربيل محمد زنكنة الكاتب والمحلل السياسي.

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