الأردن يدين مصادقة إسرائيل على تعديل قانون الحدائق الوطنية

2018/11/22 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أدان الأردن مصادقة إسرائيل على تعديل ما يُسمى بقانون “الحدائق الوطنية” في إسرائيل، الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، لما سيتيحه من تعزيز للاستيطان غير الشرعي في القدس الشرقية وفي المناطق الملاصقة للسور الجنوبي والغربي للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات في بيان مساء الأربعاء، رفض المملكة لكل الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية لفرض الحقائق الجديدة على الأرض في الأراضي المحتلة العام 1967 بما فيها القدس الشرقية وتغيير هويتها.

كما طالبت المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الممارسات الخطيرة وغير الشرعية.

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