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شاهد بالفيديو | نائب عن سائرون : عبدالمهدي رفض ترشيح
2018/11/22 | 00:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | نائب عن سائرون : عبدالمهدي رفض ترشيح "الفياض" لكن الفتح متمسكين بترشيحه ...

بسبب ؟

مصدر الفيديو: mtsCcGzzcNY

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