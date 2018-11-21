2018/11/22 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة رسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يصل إلى روما للمشاركة في مؤتمر حوارات المتوسط) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يصل إلى روما للمشاركة في مؤتمر حوارات المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).