English | وظائف


برهم صالح يصل إلى روما للمشاركة في مؤتمر حوارات المتوسط
2018/11/22 | 00:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة رسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يصل إلى روما للمشاركة في مؤتمر حوارات المتوسط) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يصل إلى روما للمشاركة في مؤتمر حوارات المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ فرنسا.. توقف أهم موقع صناعي لـ”بيجو” بسبب “السترات الصفراء”
⋙ بسبب الجولف - جوارديولا يصوب أنظاره نحو تدريب منتخب
⋙ الأندية الإنجليزية ترفض قرار تقليص عدد الأجانب
⋙ الإسماعيلي.. السمسمية الحزينة!
⋙ جولدمان ساكس: الاقتصاد الأمريكي لن يشهد ركوداً خلال العامين المقبلين
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد 2018/11/21
⋙ شاهد بالفيديو | نائب عن سائرون : عبدالمهدي رفض ترشيح "الفياض" لكن الفتح متمسكين بترشيحه ... بسبب ؟
⋙ بالصور.. وصول رئيس الجمهورية الى روما
الأكثر شيوعا