بعد فضيحة غسيل الأموال.. روحاني يساند وزير خارجيته ويسند القضية إلى تجارة المخدرات

2018/11/22 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بعبارات بدت لافتة، حيث تصب في صالح وزير خارجيته محمد جواد ظريف، وتضع الرئيس ووزيره في خندق واحد في مواجهة من ينتقدون ظريف في تصريحاته الأخيرة حول عمليات غسل الأموال الواسعة في إيران.

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