ترامب يغرد :”شكرا للسعودية، فلنخفضها أكثر”

2018/11/22 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء شكره إلى السعودية على انخفاض أسعار النفط، بعد يوم من تعهده بقاء واشنطن “شريكا راسخا” للمملكة رغم عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي.[…]

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