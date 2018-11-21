2018/11/22 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء شكره إلى السعودية على انخفاض أسعار النفط، بعد يوم من تعهده بقاء واشنطن “شريكا راسخا” للمملكة رغم عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يغرد :”شكرا للسعودية، فلنخفضها أكثر”) نشر أولاً على موقع (اسرار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
[…]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يغرد :”شكرا للسعودية، فلنخفضها أكثر” اسرار ميديا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يغرد :”شكرا للسعودية، فلنخفضها أكثر”) نشر أولاً على موقع (اسرار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يغرد :”شكرا للسعودية، فلنخفضها أكثر”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اسرار).