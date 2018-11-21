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ترامب يغرد :”شكرا للسعودية، فلنخفضها أكثر”
2018/11/22 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء شكره إلى السعودية على انخفاض أسعار النفط، بعد يوم من تعهده بقاء واشنطن “شريكا راسخا” للمملكة رغم عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي.

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