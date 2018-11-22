2018/11/22 | 02:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الشيخ عبد الله بن زايد، وزيرالخارجية الإماراتي، إن إيران يمكن أن تكون شريكا للمنطقة وتقدم خدمة لمواطنيها لو نهجت نهجا يركز على التنمية والسلام والاستقرار بدلا من نشر الفوضى في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الإماراتي: لولا التدخل الإيراني في اليمن لانتهت الأزمة منذ وقت طويل) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الإماراتي: لولا التدخل الإيراني في اليمن لانتهت الأزمة منذ وقت طويل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).