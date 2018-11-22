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وزير الخارجية الإماراتي: لولا التدخل الإيراني في اليمن لانتهت الأزمة منذ وقت طويل
2018/11/22 | 02:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الشيخ عبد الله بن زايد، وزيرالخارجية الإماراتي، إن إيران يمكن أن تكون شريكا للمنطقة وتقدم خدمة لمواطنيها لو نهجت نهجا يركز على التنمية والسلام والاستقرار بدلا من نشر الفوضى في المنطقة.

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