2018/11/22 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | اذا كنت مهموم انصحك بمشاهدة الفيديو..واستمع لهذه القصة التي يرويها عميد المنبر الدكتور احمد الوائلي

مصدر الفيديو: uySvF7rA4nQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | اذا كنت مهموم انصحك بمشاهدة الفيديو.. واستمع لهذه القصة التي يرويها عميد المنبر الدكتور احمد الوائلي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | اذا كنت مهموم انصحك بمشاهدة الفيديو.. واستمع لهذه القصة التي يرويها عميد المنبر الدكتور احمد الوائلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).