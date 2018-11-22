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اقبال كبير من الامريكان على شراء العملة العراقية والسبب ؟
2018/11/22 | 02:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشفت تقارير اعلامية اليوم عن اقبال الامريكيين على شراء ملايين الدنانير العراقية لتحقيق حلمهم بالثراء بين ليلة وضحاها.

وكشفت وسائل الاعلام ان “هؤلاء المؤيدين لسياسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعولون على اتخاذه قرارا يؤدي إلى رفع قيمة العملة العراقية فيصبحوا أثرياء بفضل فارق سعر الصرف فهل هل سيستغل العراقيين هذا الشي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اقبال كبير من الامريكان على شراء العملة العراقية والسبب ؟ صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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