ترامب: شكرا للسعودية على انخفاض أسعار النفط

2018/11/22 | 02:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تجاهل الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء الانتقادات بسبب تصريحاته بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وأشاد بالسعودية مقدما لها الشكر على مساعيها لابقاء أسعار النفط منخفضة.وواجه ترامب، الذي يقضي عطلة في نادي مارا لاغو في فلوريدا، انتقادات بأن بيانه الذي صدر بلهجة غير معتادة الثلاثاء تجاهل قتل خاشقجي بسبب ما وصفها […]

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