الجيش العراقي: مقتل 15 من أفراد تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين 

2018/11/22 | 02:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال الجيش العراقي يوم الأربعاء إنه قتل 15 من أفراد تنظيم داعش داخل نفق خلال عملية تفتيش في محافظة صلاح الدين .وقال العميد يحيى رسول الناطق باسم مركز الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة في بيان إن قوات الأمن أكملت ”صفحة تفتيش من مخلفات عصابات داعش الإرهابية… وقد أسفرت العملية عن تدمير وكرين […]

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