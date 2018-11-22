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#عبدالجبار الرفاعي - السلمُ وليس الحربُ هو الهدفُ المحوري للقرآن
2018/11/22 | 03:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبدالجبار_الرفاعي السلمُ وليس الحربُ هو الهدفُ المحوري للقرآنعبدالجبار الرفاعيالحربُ تفريغٌ عنيفٌ لغريزة العدوان لدى الإنسان، ومتى ما عجز الإنسانُ عن التفريغ السلمي لغريزة العدوان تفجّرت الحربُ في حياته.

ويذهبُ علمُ النفس الحديث إلى أن الإنسانَ تتنازعه غريزتان متضادتان: الأولى هي غريزة البقاء، لذلك نراه يعملُ كلَّ شيء من أجل الاحتفاظ بحياته واستمرار البقاء في هذا العالم.

والثانية هي غريزة العدوان، وعنها تتو......

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