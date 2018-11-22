2018/11/22 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنت أنوي أن أخصص عمود اليوم للحديث عن فيروز وهي تدخل عامها الثالث والثمانين ، المطربة التي غنت للعشق وللهوى وللاوطان والتي لم تكن مغنية فقط ، بل فنانة تدرك أن الفن جزء من نضال لايموت ، يستمر ليهز وجدان الناس ومشاعرهم ، إلا أن البيان الثوري الذي أصدره مجلس النواب والذي يحذر فيه بعض … لماذا يسخر البرلمان من العراقيين ؟

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