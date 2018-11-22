2018/11/22 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا اقولُ لاريب , وإنما أقول لا خلاف على القول وتأكيد القول بأن من المحال وجود ما هو اقذر من القذارة في كافة المجالات الحياتية وميادينها وتفرعاتها , كما لا يختلف اثنان أنّ طوال عُمر او سنوات الدولة العراقية سواءً في العهد الملكي او في الحكومات المتعاقبة في العهد الجمهوري وخصوصاً في فترة او سنوات … أشياء في القذارة السياسية !

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أشياء في القذارة السياسية ! كتابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أشياء في القذارة السياسية !) نشر أولاً على موقع (كتابات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أشياء في القذارة السياسية !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كتابات).