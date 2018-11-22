English | وظائف


أشياء في القذارة السياسية !
2018/11/22 | 03:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لا اقولُ لاريب , وإنما أقول لا خلاف على القول وتأكيد القول بأن من المحال وجود ما هو اقذر من القذارة في كافة المجالات الحياتية وميادينها وتفرعاتها , كما لا يختلف اثنان أنّ طوال عُمر او سنوات الدولة العراقية سواءً في العهد الملكي او في الحكومات المتعاقبة في العهد الجمهوري وخصوصاً في فترة او سنوات … أشياء في القذارة السياسية !

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أشياء في القذارة السياسية ! كتابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أشياء في القذارة السياسية !) نشر أولاً على موقع (كتابات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أشياء في القذارة السياسية !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كتابات).


كامل التفاصيل في: كتابات ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ عشرات العائلات العراقية النازحة التي هربت من جحيم الحرب في العراق يعانون البرد القارس وانعدام المساعدات الإنسانية
⋙ وقفة احتجاجية في الديوانية رفضًا لأوامر الاعتقال التي تصدر بحق المتظاهرين
⋙ حدث في مثل هذا اليوم 22 تشرين الثاني
⋙ ارتباك في تركيا بعد نفاد ذخيرتها في قضية خاشقجي
⋙ البارزاني في بغداد لتثبيت حصة الأكراد في الموازنة
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | غيرك فلا يرهم الي ..... وين الكة موطن بي علي ... انشودة موطن علي
⋙ شاهد بالفيديو | الحصاد الاخباري 20-11-2018 ... الشرقية نيوز
⋙ بالصور.. وصول رئيس الجمهورية الى روما
الأكثر شيوعا