2018/11/22 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحلم الذي كنا نراه متحققا في دول العالم، ونحن مفتقرين له؛ عندما تجول بين الناس..في الشارع والسوق ومع المارة، متواضعا لله كي يرفع العراق.اعود من اسفار بين دول العالم المتقدم، متحدثا الى أحبابي في العراق، عن رؤساء يدخلون الجامع والكنائس ويتنسمون روائح الورود في المتنزهات العامة..مع … عادل عبد المهدي ..بساطة وطنية بليغة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي ..



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