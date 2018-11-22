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روحاني يهذي: الملك لويس التاسع عشر لم يكن يستحم.. ونشطاء: نظام الملالي كله غير نظيف
2018/11/22 | 03:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كان الملك الفرنسي لويس الرابع عشر، ومن عاصره ممن لم "يستحموا"، حاضرًا في اجتماع للحكومة الإيرانية في طهران، أمس الأربعاء، تحدث خلاله الرئيس حسن روحاني بمناسبة عيد المولد النبوي الذي احتفلت به إيران الأحد.

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