2018/11/22 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الملك الفرنسي لويس الرابع عشر، ومن عاصره ممن لم "يستحموا"، حاضرًا في اجتماع للحكومة الإيرانية في طهران، أمس الأربعاء، تحدث خلاله الرئيس حسن روحاني بمناسبة عيد المولد النبوي الذي احتفلت به إيران الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يهذي: الملك لويس التاسع عشر لم يكن يستحم.. ونشطاء: نظام الملالي كله غير نظيف) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني يهذي: الملك لويس التاسع عشر لم يكن يستحم.. ونشطاء: نظام الملالي كله غير نظيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).