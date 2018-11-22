ميشال عون: لا نملك رفاهية إضاعة الوقت في أزمة الحكومة.. ومراقبون: اسأل نفسك وميليشيا حزب الله

2018/11/22 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأربعاء، أن بلاده لم تعد تمتلك رفاهية إضاعة المزيد من الوقت في أزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ ستة أشهر وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية.

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