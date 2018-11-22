بعد الأمطار والسيول.. الكويت تبدأ تعويض المواطنين والوافدين عن الخسائر

2018/11/22 | 03:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت، هند الصبيح، أمس الأربعاء، أن استقبال طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن موجة الأمطار والسيول التي ضربت البلاد مؤخرًا، سيتم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، لكلٍ من المواطنين والوافدين الذين تعرضت ممتلكاتهم للتلف بفعل الأحوال الجوية.

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