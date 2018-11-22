هشام حتاته - ست الحسن وفارس الفرسان - قصة قصيرة

2018/11/22 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هشام_حتاته فى يوم ما من العام 2038الجده حنان :ذهب ابنائى الى فرح لاحد الاقارب وسينتهى متاخرا ، وجاء كل منهم بابنائه لقضاء الليلة معىاجتمع حولى احفادى احكى لنا حكاية ياتيتهياولاد انا عايزه انامولكنهم انطلقوا فى صوت واحدعلشان خاطرى ياتيته ....علشان خاطرى ياتيته ...علشان خاطرى ياتيتهعايزين نسمع منك حكايه قبل النومحاضر ....احكيلكم حكايه فارس الفرسان وست الحسن والجمال......

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