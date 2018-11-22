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إنشاء ساتر ترابي على الشريط الحدودي لصد السيول في سفوان
2018/11/22 | 04:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الإدارة المحلية في ناحية سفوان جنوب غرب البصرة، عن قيام الجهد المشترك من شركة نفط البصرة ومديرية البلديات وبلدية الناحية بعمل ساتر ترابي على الشريط الحدودي المحاذي لدولة الكويت بمسافة 10 كلم.

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