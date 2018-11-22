English | وظائف


خبراء من الأمم المتحدة يخلصون إلى أن تنظيف مدينة الموصل من مخلفات الحرب وحمايتها من مخاطر التفجيرات سيستغرق عقودًا
2018/11/22 | 04:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خبراء من الأمم المتحدة يخلصون إلى أن تنظيف مدينة الموصل من مخلفات الحرب وحمايتها من مخاطر التفجيرات سيستغرق عقودًا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء من الأمم المتحدة يخلصون إلى أن تنظيف مدينة الموصل من مخلفات الحرب وحمايتها من مخاطر التفجيرات سيستغرق عقودًا) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء من الأمم المتحدة يخلصون إلى أن تنظيف مدينة الموصل من مخلفات الحرب وحمايتها من مخاطر التفجيرات سيستغرق عقودًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ عشرات العائلات العراقية النازحة التي هربت من جحيم الحرب في العراق يعانون البرد القارس وانعدام المساعدات الإنسانية
⋙ وقفة احتجاجية في الديوانية رفضًا لأوامر الاعتقال التي تصدر بحق المتظاهرين
⋙ حدث في مثل هذا اليوم 22 تشرين الثاني
⋙ ارتباك في تركيا بعد نفاد ذخيرتها في قضية خاشقجي
⋙ البارزاني في بغداد لتثبيت حصة الأكراد في الموازنة
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | غيرك فلا يرهم الي ..... وين الكة موطن بي علي ... انشودة موطن علي
⋙ شاهد بالفيديو | الحصاد الاخباري 20-11-2018 ... الشرقية نيوز
⋙ بالصور.. وصول رئيس الجمهورية الى روما
الأكثر شيوعا