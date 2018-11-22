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قد يقلص الاستيراد : مصنع جديد لمنتجات الألبان في البصرة 
2018/11/22 | 04:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس بدأ في الآونة الأخيرة في مدينة البصرة تشغيل مصنع جديد لمنتجات الألبان كلفت إقامته عشرة ملايين دولار، مما سيقلص اعتماد البلاد بشكل كبير على استيراد هذه المنتجات من إيران، ولحل مشكلة النقص الناجم عن فرض العقوبات الأمريكية عليها.

ويستهدف المصنع، الذي يعمل بقدرة عشرة أطنان في الساعة، تلبية الطلب المحلي في البصرة […]

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