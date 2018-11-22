2018/11/22 | 04:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أصدرت محكمة في أبوظبي الاربعاء حكما بالسجن المؤبد بحق الطالب البريطاني ماثيو هيدجز بتهمة التجسس كما أفادت عائلته فيما حذرت لندن من أن الحكم قد يخلف تداعيات على العلاقات الثنائية بين البلدين.وقالت متحدثة باسم عائلة الطالب هيدجيز (31 عاما) مفضلة عدم الكشف عن اسمها لوكالة فرانس برس إنه حكم على هيدجيز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤبد لبريطاني متهم بالتجسس في الامارات ولندن تعبر عن خيبتها) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤبد لبريطاني متهم بالتجسس في الامارات ولندن تعبر عن خيبتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).