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المؤبد لبريطاني متهم بالتجسس في الامارات ولندن تعبر عن خيبتها
2018/11/22 | 04:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس أصدرت محكمة في أبوظبي الاربعاء حكما بالسجن المؤبد بحق الطالب البريطاني ماثيو هيدجز بتهمة التجسس كما أفادت عائلته فيما حذرت لندن من أن الحكم قد يخلف تداعيات على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت متحدثة باسم عائلة الطالب هيدجيز (31 عاما) مفضلة عدم الكشف عن اسمها لوكالة فرانس برس إنه حكم على هيدجيز […]

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