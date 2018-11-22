حدث في مثل هذا اليوم 22 تشرين الثاني

2018/11/22 | 04:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 نوفمبر أو 22 تشرين الثاني أو يوم 22 11 (اليوم الثاني والعشرين من الشهر الحادي عشر) هو اليوم السادس والعشرين بعد الثلاثمائة (326)

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