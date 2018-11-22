وقفة احتجاجية في الديوانية رفضًا لأوامر الاعتقال التي تصدر بحق المتظاهرين

2018/11/22 | 04:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم ناشطون ومتظاهرون في محافظة الديوانية، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية بساحة الراية وسط مركز المحافظة رفضًا لأوامر إلقاء القبض التي تصدر بحق المتظاهرين والناشطين في مختلف المحافظات.

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