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وقفة احتجاجية في الديوانية رفضًا لأوامر الاعتقال التي تصدر بحق المتظاهرين
2018/11/22 | 04:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نظم ناشطون ومتظاهرون في محافظة الديوانية، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية بساحة الراية وسط مركز المحافظة رفضًا لأوامر إلقاء القبض التي تصدر بحق المتظاهرين والناشطين في مختلف المحافظات.

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