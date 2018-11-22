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عشرات العائلات العراقية النازحة التي هربت من جحيم الحرب في العراق يعانون البرد القارس وانعدام المساعدات الإنسانية
2018/11/22 | 04:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عشرات العائلات العراقية النازحة التي هربت من جحيم الحرب في العراق، يعانون البرد القارس وانعدام المساعدات الإنسانية

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