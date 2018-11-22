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عرض روسي لواشنطن: تخفيف العقوبات على إيران مقابل انسحابها من سوريا
2018/11/22 | 05:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دمشق – كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن روسيا عرضت تخفيف العقوبات الأميركية على إيران، مقابل انسحاب قواتها من سوريا.

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