عرض روسي لواشنطن: تخفيف العقوبات على إيران مقابل انسحابها من سوريا

2018/11/22 | 05:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق – كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن روسيا عرضت تخفيف العقوبات الأميركية على إيران، مقابل انسحاب قواتها من سوريا.وتجرى

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