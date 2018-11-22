2018/11/22 | 05:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كايلي مينوغ تحتفل في ألمانيا تحت حراسة مشددةأحيت نجمة البوب الأسترالية كايلي مينوغ حفلا في مدينة كولونيا الألمانية، تحت حراسة مشددة من أفراد الشرطة، حيث قال متحدث باسم الشرطة إن منظم الحفل "اتصل بنا وأبلغنا بسيناريو تهديد محتمل"، مضيفا"لا يمكننا عدم اتخاذ إجراء حيال شيء من هذا القبيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كايلي مينوغ تحتفل في ألمانيا تحت حراسة مشددة) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كايلي مينوغ تحتفل في ألمانيا تحت حراسة مشددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).