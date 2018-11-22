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كايلي مينوغ تحتفل في ألمانيا تحت حراسة مشددة
2018/11/22 | 05:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كايلي مينوغ تحتفل في ألمانيا تحت حراسة مشددةأحيت نجمة البوب الأسترالية كايلي مينوغ حفلا في مدينة كولونيا الألمانية، تحت حراسة مشددة من أفراد الشرطة، حيث قال متحدث باسم الشرطة إن منظم الحفل "اتصل بنا وأبلغنا بسيناريو تهديد محتمل"،  مضيفا"لا يمكننا عدم اتخاذ إجراء حيال شيء من هذا القبيل".

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