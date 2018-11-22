English | وظائف


هل سيصمد مجلس التعاون الخليجي وقد بلغ الأربعين؟
2018/11/22 | 05:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بذل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جهودا كبيرة كي تنعقد القمة الخليجية الثامنة والثلاثون العام الماضي في بلاده؛ من أجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيصمد مجلس التعاون الخليجي وقد بلغ الأربعين؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيصمد مجلس التعاون الخليجي وقد بلغ الأربعين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ رأي قانوني يؤشر عدم دستورية إيقاف البرلمان قرارات العبادي اثناء ترؤسه للحكومة
⋙ طبخت عشيقها وقدمته وجبة للعمال!!
⋙ وزير الشباب: الدخول مجاني لمباراة الميناء ونفط الجنوب
⋙ إطلاق وجبة جديدة من سلف الرافدين
⋙ 800 رحلة جوية و22 الف مسافر من مطار الناصرية منذ افتتاحه
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | معالي رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يشيد ببرنامج كالوس مع يوسف المحسن وبجرأة الطرح والمضمون
⋙ شاهد بالفيديو | عندما تبدع الشيف خلود .. طبق اليوم قوالب البطاطا المحشية ..
⋙ بالصور.. وصول رئيس الجمهورية الى روما
الأكثر شيوعا