هل سيصمد مجلس التعاون الخليجي وقد بلغ الأربعين؟

2018/11/22 | 05:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بذل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جهودا كبيرة كي تنعقد القمة الخليجية الثامنة والثلاثون العام الماضي في بلاده؛ من أجل

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