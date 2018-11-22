الجبير يعلق على تغيير محمد بن سلمان

2018/11/22 | 06:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبير يعلق على تغيير محمد بن سلماننفى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تحضير قيادة المملكة لإجراء تغيير في ولاية العهد على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.وقال الجبير، في أول تعليق رسمي من السعودية على الأنباء عن قيام بعض أعضاء العائلة الحاكمة في المملكة بالاستعداد لمنع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، من تسلم العرش "أؤكد أن هذا الأمر مضحك ويخرج عن كل الحدود التي تطاق".وتابع الجبير ان "قيادة المملكة العربية السعودية المتمثلة بالملك وولي العهد تمثل الخط الأحمر بالنسبة لكل سعودي إن كان رجلا أو امرأة".

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