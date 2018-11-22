وزارة الصحة الروسية تحل أزمة الأطباء

2018/11/22 | 06:46

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تاريخ النشر:22.11.2018 | 03:00 GMT | الصحة

ТValkiriarf.livejournal.com

وزيرة الصحة الروسية

تعتزم روسيا تجاوز مسألة نقص الأطباء والممرضات في المستشفيات والمستوصفات بنسبة 95% بحلول عام 2021 وذلك في إطار مشروع الصحة الوطني.

هذا ما أعلنته وزيرة الصحة الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا يوم 19 نوفمبر الحالي، مضيفة أنه تم وضع خارطة طريق بهذا الشأن في كل إقليم روسي.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن وزارتها قامت بتحليل الأوضاع المتعلقة بعدد خريجي معاهد وكليات الطب في البلاد، وحددت عدد الأطباء والممرضات الذين يجب أن يعملوا في كل إقليم.

وقالت، سكفورتسوفا، "من الضروري بالطبع اتخاذ بعض الخطوات الملموسة من أجل استقرار الأطباء المختصين في الأقاليم الروسية، ومن بين تلك الخطوات إتاحة الفرصة للراغبين في العمل بالمستشفيات والمستوصفات الريفية للتعلّم في دورات الدراسات العليا".

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وأضافت الوزيرة الروسية أن مشروع "الصحة" الوطني الروسي يتضمن 8 مسارات رئيسية ترمي إلى تطوير قطاع الصحة في البلاد، ومن بينها تطوير الإسعافات الأولية عند علاج المصابين بأمراض القلب والأوعية والسرطان، وتطوير طب الأطفال، وإعداد الأطباء المختصين في مختلف المجالات، ورقمنة الخدمات المقدمة في مجال الصحة، وتطوير مراكز الطب القومية، وتطوير السياحة الطبية.

وأضافت سكفورتسوفا أن الحكومة قد خصصت لهذا الغرض مبلغًا قدره 1.36 ترليون روبل، ما يعادل نحو 20 مليار دولار.

المصدر: فيستي.



رو

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