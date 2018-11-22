سجال علني نادر بين ترامب ورئيس المحكمة العليا 

2018/11/22 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دافع رئيس المحكمة الأمريكية العليا جون روبرتس عن استقلال القضاء الاتحادي، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس دونالد ترامب وصف فيها قاضي أصدر حكما ضد سياسته التي تحرم مهاجرين معينين من اللجوء للولايات المتحدة بأنه ”قاض من قضاة أوباما“.غير أن الرئيس الجمهوري رفض الانتقادات التي وجهها له روبرتس وأطلق موجة جديدة من […]

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