English | وظائف


سجال علني نادر بين ترامب ورئيس المحكمة العليا 
2018/11/22 | 07:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس دافع رئيس المحكمة الأمريكية العليا جون روبرتس عن استقلال القضاء الاتحادي، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس دونالد ترامب وصف فيها قاضي أصدر حكما ضد سياسته التي تحرم مهاجرين معينين من اللجوء للولايات المتحدة بأنه ”قاض من قضاة أوباما“.غير أن الرئيس الجمهوري رفض الانتقادات التي وجهها له روبرتس وأطلق موجة جديدة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سجال علني نادر بين ترامب ورئيس المحكمة العليا ) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سجال علني نادر بين ترامب ورئيس المحكمة العليا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).


كامل التفاصيل في: ناس نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ رأي قانوني يؤشر عدم دستورية إيقاف البرلمان قرارات العبادي اثناء ترؤسه للحكومة
⋙ طبخت عشيقها وقدمته وجبة للعمال!!
⋙ وزير الشباب: الدخول مجاني لمباراة الميناء ونفط الجنوب
⋙ إطلاق وجبة جديدة من سلف الرافدين
⋙ 800 رحلة جوية و22 الف مسافر من مطار الناصرية منذ افتتاحه
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | معالي رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يشيد ببرنامج كالوس مع يوسف المحسن وبجرأة الطرح والمضمون
⋙ شاهد بالفيديو | عندما تبدع الشيف خلود .. طبق اليوم قوالب البطاطا المحشية ..
⋙ بالصور.. وصول رئيس الجمهورية الى روما
الأكثر شيوعا