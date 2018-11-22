2018/11/22 | 07:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطوة عسكرية أميركية لإرضاء كوريا الشمالية قال وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستقلصان مناورات عسكرية كبيرة الربيع المقبل بهدف إحراز تقدم على صعيد تخلي كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية.وأعلن ماتيس في تصريحات للصحفيين في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن المناورات التي يطلق عليها "فول إيغل" والتي تنظم كل ربيع في كوريا الجنوبية ستكون "محدودة في نطاقها".ولم يتم الإعلان عن مثل هذا القرار من قبل.و لم يخض ماتيس في تفاصيل، لكن القرار هو امتداد للجهود التي تبذلها واشنطن وسول لتشجيع التقدم في المفاوضات المتعثرة بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.وبحسب تعبير ماتيس، سيتم تقليص المناورات المقررة الربيع المقبل إلى مستوى "لن يكون ضارا بالدبلوماسية".وتعترض كوريا الشمالية بشدة على المناورات العسكرية الواسعة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

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