مخاوف من مخاطر الهاتف النقال

2018/11/22 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطيف عبد سالم

على الرغم من عدم وجود تأكيدات قاطعة - مصدرها جهات معتمدة - على مسؤولية الهواتف النقالة في تسببها بتعريض مستخدميها لأمراض معينة، فإنَّ

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