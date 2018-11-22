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مخاوف من مخاطر الهاتف النقال
2018/11/22 | 07:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لطيف عبد سالم

 على الرغم من عدم وجود تأكيدات قاطعة - مصدرها جهات معتمدة - على مسؤولية الهواتف النقالة في تسببها بتعريض مستخدميها لأمراض معينة، فإنَّ

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