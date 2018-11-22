الاستقرار في التشكيلة هو الحل

2018/11/22 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هشام كاطع الدلفي

النتائج في المعسكرات التدريبية والمباريات الودية ليس بالامكان ان تعطي المردود الفني للفريق لكن تجريب اللاعبين في المباريات السابقة كان من المفتروض

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