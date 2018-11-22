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أبو مازن: سنطرح أسماءً جديدة لوزارة الدفاع منها الساعدي والأسدي
2018/11/22 | 07:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس أكد النائب أحمد الجبوري (أبو مازن) ان كتلة المحور هي الاحق بالترشيح لمنصب وزير الدفاع كونها تضم 62 نائباً سنيا , وان الكتلة ستطرح أسماء جديدة لوزارة الدفاع منها الفريق عبد الغني الآسدي ,والفريق عبد الوهاب الساعدي.

وأكد الجبوري في تصريحات تلفزيونية تابعتها “ناس” ان كتلة المحور تضم 62 نائبا سنيا فيما […]

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