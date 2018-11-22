أبو مازن: سنطرح أسماءً جديدة لوزارة الدفاع منها الساعدي والأسدي

2018/11/22 | 07:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكد النائب أحمد الجبوري (أبو مازن) ان كتلة المحور هي الاحق بالترشيح لمنصب وزير الدفاع كونها تضم 62 نائباً سنيا , وان الكتلة ستطرح أسماء جديدة لوزارة الدفاع منها الفريق عبد الغني الآسدي ,والفريق عبد الوهاب الساعدي.وأكد الجبوري في تصريحات تلفزيونية تابعتها “ناس” ان كتلة المحور تضم 62 نائبا سنيا فيما […]

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