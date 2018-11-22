مختار مختار يعلق على ترشيحه لخلافة كارتيرون في الأهلي

2018/11/22 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أبدى مختار مختار؛ المدير الفني للإنتاج الحربي، سعادته بدخول اسمه ضمن قائمة الأسماء المرشحة لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للأهلي المصري، حال إقالته خلال الأيام المقبلة.

وكانت عدد من التقارير الصحفية قد أكدت أن إقالة الفرنسي من تدريب المارد الأحمر أصبحت قريبة، خاصة في حال فشله في تحقيق الفوز أمام الوصل الإماراتي.

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مختار قال، خلال تصريحات تليفزيونية، بسؤاله عن موقفه بعد طرح اسمه في الأهلي: "فضل من الله، أنا راضي وسعيد بما فيه الآن وكذلك سعيد بترديد اسمي في الأهلي، أي مدرب من أبناء القلعة الحمراء كل طموحاته أن يجتهد حتى يعود لناديه أو أن يتولى القيادة الفنية لمنتخب بلده".

ويواجه الشياطين الحمر اليوم الخميس، الوصل الإماراتي، في إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

لقاء الذهاب بين الفريق انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن اقتراب إقالة كارتيرون يأتي بعد فشله في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا وتلقي هزيمة مخزية أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، على الملعب الأولمبي برادس في إياب النهائي.

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