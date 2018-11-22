الملك سلمان يبلغ الحدود الشمالية ويعفو عن سجناء معسرين بالمنطقة

2018/11/22 | 07:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملك سلمان يبلغ الحدود الشمالية ويعفو عن سجناء معسرين بالمنطقةوصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى منطقة الحدود الشمالية، وكان في استقباله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وبمناسبة الزيارة التي يقوم بها إلى منطقة الحدود الشمالية، وجه الملك سلمان بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية.ويشمل إطلاق سراح السجناء الذين لا تزيد مديونيتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.وقام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بزيارة إلى منطقة الجوف شمال غرب المملكة على الحدود مع الأردن.ودشن الملك سلمان عددا من المشاريع التنموية بالمنطقة.كما غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منطقة الجوف متوجها إلى منطقة الحدود الشمالية ,

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